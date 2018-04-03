Руководство ГКУ "Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя" подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает сайт местного управления Следственного комитета России.
"Установлено, что должностные лица ГКУ создали преимущественные условия для фирмы "Дрофа — новая школа", представив ее работникам информацию о перечне закупаемых товаров в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы", — отмечается на сайте ведомства. — Затем должностные лица получили от работников фирмы их документацию о закупке, на основании которой на сайте Национальной электронной площадки было размещено извещение о торгах: на поставку шкафов для хранения реактивов для кабинетов химии школ, на поставку программно-технических комплексов учителей физики и химии. В итоге, по результатам аукционов в электронной форме победителем признано ООО "Дрофа — новая школа". Соответственно, с ним ГКУ и заключило государственные контракты".
Бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму свыше 9,3 млн руб.
В отношении начальника ГКУ возбуждено уголовное дело.
Компания "Дрофа — новая школа" входит в корпорацию "Российский учебник" (издательский холдинг "ЭКСМО-АСТ").