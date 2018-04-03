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Педагоги школы имени Василия Орлова приняли участие в семинаре на тему профилактики экстремизма
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Педагоги школы имени Василия Орлова приняли участие в семинаре на тему профилактики экстремизма 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Семинар на тему «Профилактика экстремизма в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы» состоялся на минувшей неделе в центре патриотического воспитания и школьного спорта. Участие в нем приняли педагоги из «Школы Марьина Роща имени Василия Орлова».
— В семинаре участвовали педагогические работники, ответственные за организацию профилактической работы в образовательных организациях, социальные педагоги, педагоги-психологи и представители экспертных групп по профилактике негативных проявлений среди обучающихся при МРСД. Педагог-психолог «Школы Марьина Роща имени Василия Орлова» Михаил Александров поделился с коллегами опытом работы по апробации психолого-педагогических методик выявления обучающихся, склонных к проявлениям экстремизма, — сообщили в администрации школы.
Участниками семинара были отмечены высокий профессионализм спикеров, а также полнота и своевременность полученной информации. (то)
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