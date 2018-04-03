Педагоги школы имени Василия Орлова приняли участие в семинаре на тему профилактики экстремизма

Семинар на тему «Профилактика экстремизма в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы » состоялся на минувшей неделе в центре патриотического воспитания и школьного спорта. Участие в нем приняли педагоги из «Школы Марьина Роща имени Василия Орлова ».

— В семинаре участвовали педагогические работники, ответственные за организацию профилактической работы в образовательных организациях, социальные педагоги, педагоги-психологи и представители экспертных групп по профилактике негативных проявлений среди обучающихся при МРСД. Педагог-психолог «Школы Марьина Роща имени Василия Орлова» Михаил Александров поделился с коллегами опытом работы по апробации психолого-педагогических методик выявления обучающихся, склонных к проявлениям экстремизма, — сообщили в администрации школы.

Участниками семинара были отмечены высокий профессионализм спикеров, а также полнота и своевременность полученной информации. (то)