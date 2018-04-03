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Взяли ручки и бумагу: Тест по ВОВ пройдет по России
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Взяли ручки и бумагу: Тест по ВОВ пройдет по России 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Взяли ручки и бумагу: Тест по ВОВ пройдет по РоссииАкция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет в третий раз, в этом году тестирование назначено на 21 апреля, в нем будут участвовать жители всех уголков России.
Проверить свои знания в области истории, а точнее Великой Отечественной войны, желающие могут на территориях вузов, школ, музеев, библиотек, а также в режиме онлайн на сайте.
Вопросы теста может сформировать любой участник акции, а профессионалы в области истории будут их рассматривать. За лучший вопрос авторы получат призы.
В прошлом году в образовательном флешмобе участвовали более 8 тысяч человек. Дагестан занял 12-е место по всей России.
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