Взяли ручки и бумагу: Тест по ВОВ пройдет по России

Взяли ручки и бумагу: Тест по ВОВ пройдет по РоссииАкция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет в третий раз, в этом году тестирование назначено на 21 апреля, в нем будут участвовать жители всех уголков России

Проверить свои знания в области истории, а точнее Великой Отечественной войны, желающие могут на территориях вузов, школ, музеев, библиотек, а также в режиме онлайн на сайте.

Вопросы теста может сформировать любой участник акции, а профессионалы в области истории будут их рассматривать. За лучший вопрос авторы получат призы.