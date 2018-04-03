Воспитанники школы №1678 в Восточном Дегунине научились оказывать первую помощь

Молодые педагоги школы № 1678 Восточного Дегунина вместе со своими воспитанниками приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребятам было очень интересно, но, в первую очередь, мастер-класс имел практическое значение. Ведь умение правильно оказать первую помощь играет огромную роль в спасении человека в экстренной ситуации, — поделился сотрудник администрации.

Он также добавил, что мастер-класс был одним из этапов подготовки к городскому конкурсу «Первая медицинская помощь».

Напомним, школа № 1678 находится по адресу улица Дубнинская, дом 46, корп. 2. (мю)