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Воспитанники школы №1678 в Восточном Дегунине научились оказывать первую помощь
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Воспитанники школы №1678 в Восточном Дегунине научились оказывать первую помощь 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Молодые педагоги школы № 1678 Восточного Дегунина вместе со своими воспитанниками приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребятам было очень интересно, но, в первую очередь, мастер-класс имел практическое значение. Ведь умение правильно оказать первую помощь играет огромную роль в спасении человека в экстренной ситуации, — поделился сотрудник администрации.
Он также добавил, что мастер-класс был одним из этапов подготовки к городскому конкурсу «Первая медицинская помощь».
Напомним, школа № 1678 находится по адресу улица Дубнинская, дом 46, корп. 2. (мю)
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