Нижегородцы могут выбрать лучшие школы, детсады и вузы

Стартовал всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость отечественного образования».

Как сообщают организаторы, будут определены 700 лучших организаций дошкольного образования, 700 школ, 300 организаций допобразования, 50 лучших учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 50 лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 100 лучших организаций среднего профессионального образования и 50 лучших вузов.

Будут оцениваться результаты работы внешних групп, данные органов власти, Рособрнадзора , голосования родителей, студентов, сотрудников и т.д..

Конкурс проводится до 25 мая 2018 года в формате открытой публичной интернет-площадки на сайте http://1эксперты.рф.