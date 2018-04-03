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Нижегородцы могут выбрать лучшие школы, детсады и вузы
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Нижегородцы могут выбрать лучшие школы, детсады и вузы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Стартовал всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость отечественного образования».
Как сообщают организаторы, будут определены 700 лучших организаций дошкольного образования, 700 школ, 300 организаций допобразования, 50 лучших учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 50 лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 100 лучших организаций среднего профессионального образования и 50 лучших вузов.
Будут оцениваться результаты работы внешних групп, данные органов власти, Рособрнадзора, голосования родителей, студентов, сотрудников и т.д..
Конкурс проводится до 25 мая 2018 года в формате открытой публичной интернет-площадки на сайте http://1эксперты.рф.
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