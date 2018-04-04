Директор школы: В новый спортивный комплекс будет входить много объектов

Москве 3 апреля состоялась встреча Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с директорами школ райцентров Озинского и Александрово-Гайского муниципальных образований. На встрече обсуждалась реализация проекта по строительству спортивных комплексов открытого типа на пришкольных территориях. Напомним, что спонсорский проект предусматривает строительство спорткомплексов открытого типа на пришкольных территориях в этих районах.

— Вчера я участвовала во встрече с Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным, — поделилась впечатлением директор средней школы № 1 села Александров Гай Ольга Коблова, — Во время встречи Вячеслав Викторович рассказал нам о проекте спортивного комплекса, который будет построен на территории школы в нашем селе. В спортивный комплекс будет входить множество объектов, таких как футбольное поле, на котором летом ребята смогут играть в футбол, а зимой его можно будет приспособить под каток, баскетбольные и волейбольные площадки, беговые дорожки, площадка для воркаута. И, что немало важно, мы получим постоянный объект, приспособленный для норм сдачи ГТО. Хочется сказать большое спасибо Вячеславу Викторовичу за то, что он постоянно заботится о нуждах нашей области и за реализацию такого замечательного проекта на территории нашей школы, для нас это имеет огромное значение.

Директор подчеркнула, что сейчас школьная спортивная площадка не совсем соответствует современным требованиям.

— А ведь среди молодежи считается модным вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, и я очень рада, что теперь даже в селах у ребят будет возможность реализовывать свой потенциал. Именно поэтому спортивный комплекс важен не только для школы, но и для села в целом. Молодые жители нашего села уже имеют хорошие спортивные достижения, и теперь они будут только расти, — уверена руководитель.