Объявлен набор в новые кадетские классы школы №2117 

Фото: официальный сайт школы №2117
Набор будущих семиклассников в профильный кадетский класс объявили в образовательном комплексе «Школа №2117». Об этом 2 апреля сообщили на официальном сайте учебного учреждения.
С кадетами на постоянной основе будет работать офицер-воспитатель. В специальном классе реализуют общеобразовательную программу с углубленным изучением физики и основ безопасности жизнедеятельности.
Принимаются ученики по результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике, физической культуре, годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.
По вопросам приема в кадетский класс следует обратиться к специалисту по комплектованию Елене Петровой, в учебный корпус №4 по адресу: улица Авиаторов, дом №9.