Объявлен набор в новые кадетские классы школы №2117

Фото: официальный сайт школы №2117

Набор будущих семиклассников в профильный кадетский класс объявили в образовательном комплексе «Школа №2117». Об этом 2 апреля сообщили на официальном сайте учебного учреждения.

С кадетами на постоянной основе будет работать офицер-воспитатель. В специальном классе реализуют общеобразовательную программу с углубленным изучением физики и основ безопасности жизнедеятельности.

Принимаются ученики по результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике, физической культуре, годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.