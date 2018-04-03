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Объявлен набор в новые кадетские классы школы №2117
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Объявлен набор в новые кадетские классы школы №2117 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт школы №2117
Набор будущих семиклассников в профильный кадетский класс объявили в образовательном комплексе «Школа №2117». Об этом 2 апреля сообщили на официальном сайте учебного учреждения.
С кадетами на постоянной основе будет работать офицер-воспитатель. В специальном классе реализуют общеобразовательную программу с углубленным изучением физики и основ безопасности жизнедеятельности.
Принимаются ученики по результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике, физической культуре, годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.
По вопросам приема в кадетский класс следует обратиться к специалисту по комплектованию Елене Петровой, в учебный корпус №4 по адресу: улица Авиаторов, дом №9.
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