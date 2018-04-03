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Кадеты ЮЗАО приняли участие в этапе образовательного проекта
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Кадеты ЮЗАО приняли участие в этапе образовательного проекта 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Тёплый Стан
Проект называется «День кадетского класса в Музее Победы». В рамках проекта лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России
Сегодня московские кадеты 11 школ Юго-Западного округа состязались в строевой выучке. Ребята прошли строем возле Музея победы. Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников.
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