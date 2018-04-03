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Школьники из САО приняли участие в Московском Международном фитнес-фестивале «FITEXPO-2018»
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Школьники из САО приняли участие в Московском Международном фитнес-фестивале «FITEXPO-2018» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Обучающиеся объединения «Фитнес — аэробика» школы № 1383 Бескудниковского района приняли участие в международном московском фитнес-фестивале " Fitexpo-2018". Он проходит ежегодно в рамках международной выставки «СПОРТ» при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы.
Проект создан для того, чтобы показать людям спортивные и технологические инновации, разработанные представителями фитнес-индустрии, популяризация различных направлений фитнеса, интеграция современных программ тренировок и инновационных технологий в развитие физической культуры и спорта.
К участию приглашаются российские и зарубежные производители оборудования для тренировок, успешные сети фитнес-клубов, современные реабилитационные медицинские центры. А также школьники, студенты московских ВУЗов, представители спортивных и фитнес-сообществ, профессиональные спортсмены.
В рамках фестиваля проходили соревнования по ритмической и танцевальной гимнастике, фитнес-аэробика.
Сборная образовательного учреждения №1383 была представлена школьным отделением №1 и двумя дошкольными отделениями №3 и №4, оказавшись, таким образом, самой многочисленной. По итогам состязаний школа № 1383 получила три золотых награды, две серебряных и три бронзовых медали. Эти блистательные победы являются результатом длительных и упорных тренировок, а также общей сплоченной командной работы.
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