Школьники из САО приняли участие в Московском Международном фитнес-фестивале «FITEXPO-2018»

Обучающиеся объединения «Фитнес — аэробика» школы № 1383 Бескудниковского района приняли участие в международном московском фитнес-фестивале " Fitexpo-2018". Он проходит ежегодно в рамках международной выставки «СПОРТ» при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы

Проект создан для того, чтобы показать людям спортивные и технологические инновации, разработанные представителями фитнес-индустрии, популяризация различных направлений фитнеса, интеграция современных программ тренировок и инновационных технологий в развитие физической культуры и спорта.

К участию приглашаются российские и зарубежные производители оборудования для тренировок, успешные сети фитнес-клубов, современные реабилитационные медицинские центры. А также школьники, студенты московских ВУЗов, представители спортивных и фитнес-сообществ, профессиональные спортсмены.

В рамках фестиваля проходили соревнования по ритмической и танцевальной гимнастике, фитнес-аэробика.

Сборная образовательного учреждения №1383 была представлена школьным отделением №1 и двумя дошкольными отделениями №3 и №4, оказавшись, таким образом, самой многочисленной. По итогам состязаний школа № 1383 получила три золотых награды, две серебряных и три бронзовых медали. Эти блистательные победы являются результатом длительных и упорных тренировок, а также общей сплоченной командной работы.