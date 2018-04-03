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Ассоциация «Зеленые вузы России» намерена провести лекции об экопроектах в 15 регионах
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Ассоциация «Зеленые вузы России» намерена провести лекции об экопроектах в 15 регионах 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Волонтеры ассоциации «Зеленые вузы России» планируют провести лекции о реализации экологических проектов и инициатив в вузах 15 регионов в 2018 году. Об этом во вторник сообщил руководитель ассоциации Андрей Руднев на круглом столе «СМИ и информационные источники в формировании экологического сознания» в рамах III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», который проходит в Екатеринбурге.
"Наша ассоциация представляет собой студенческое объединение, в которое входит более 40 университетов по всей России. Мы занимаемся обменом экологического опыта при проведении мероприятий между высшими и средними специальными учебными заведениями. У нас реализуется проект «Послы ассоциации», команды в более чем 15 регионах будут проводить лекции и рассказывать об экологии, о том, как студент может сделать свой университет лучше и какие проекты можно реализовать. Такие лекции активно проводятся в европейских и американских университетах, у нас пока это только зарождается", — сказал Руднев.
По его словам, еще одним направлением работы ассоциации станет проведение квестов на онлайн-платформе, посвященных экологическому просвещению и рациональному использованию воды. «Также сейчас среди молодежи очень популярно эковолонтерство, особенно в заповедниках. За последние несколько лет количество запросов и предложений увеличилось. Мы сами уже провели три экспедиции, во время которых студенты выезжали в заповедники, строили экологические тропы и очищали территорию», — добавил он.
Ассоциацию «Зеленые вузы России» создали с целью объединения студенческих команд для внедрения конкретных экологических мер и практик на базе вузов для реализации экологических проектов и программ, а также для обмена опытом. В 2016 году группа студентов во время экспедиции на Кольский полуостров построила около 2 километров туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области. В 2017 году участники проекта очистили территорию национального парка «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии и также обустроили тропы.
Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов 2018» проходит в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля на площадке Международного центра торговли. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум «РосПромЭко» и ЗАО «Зеленая Долина». Ожидается, что конгресс посетят не менее 1 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов». Соорганизатором круглого стола, посвященного вопросам формирования экологического сознания в информационных источниках и СМИ, является региональный информационный центр ТАСС-Урал.
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