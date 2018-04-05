Школьниц приглашают на мастер-класс 

Обучающихся школы познакомят с искусством мажореток. Фото: архивное
11 апреля на базе образовательного комплекса Школа № 2073 состоится мастер-класс по искусству мажореток. Об этом сообщается на официальном сайте учебного учреждения.
Руководитель ансамбля барабанщиц «Браво»подмосковного города Чехов, студентка Московского государственного института культуры Валентина Губанова познакомит всех желающих с новым направлением хореографии.
Начало мастер-класса в 11.00.
Справочно: Искусство мажореток является новым, активно развивающимся направлением хореографии и спорта в России в последние годы, хотя в мире оно появилось более 60 лет назад.