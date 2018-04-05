Школьниц приглашают на мастер-класс

Обучающихся школы познакомят с искусством мажореток. Фото: архивное

11 апреля на базе образовательного комплекса Школа № 2073 состоится мастер-класс по искусству мажореток. Об этом сообщается на официальном сайте учебного учреждения.

Руководитель ансамбля барабанщиц «Браво»подмосковного города Чехов , студентка Московского государственного института культуры Валентина Губанова познакомит всех желающих с новым направлением хореографии.

Начало мастер-класса в 11.00.