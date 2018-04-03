Научно-практический семинар прошел на Красноказарменной

На кафедре «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» НИУ «МЭИ» состоялся научно-практический семинар «Возобновляемая энергетика: перспективные направления». Мероприятие было организовано Корпоративным университетом гидроэнергетики (филиал ПАО «РусГидро» ) совместно с кафедрой НИУ «МЭИ» в рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее».

— Участниками семинара стали молодые исследователи — победители региональных, городских и сельских научных соревнований, чьи конкурсные работы получили высокую оценку экспертного жюри форума, а также студенты НИУ «МЭИ», — сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, что НИУ «МЭИ» расположен по адресу: улица Красноказарменная, дом 14. (вт)