Урок математики «Эпоха петровских времен» провели на Авиамоторной

В 6 «С» классе школы № 1228 района Лефортово прошел урок математики «Эпоха петровских времен» в школьном музее. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Музейный урок является способом приобщения обучающихся к культурному наследию предшествующих поколений. Лефортово — исторический район, неразрывно связанный с эпохой Петра I. Ознакомить учащихся с некоторыми страницами, фрагментами, эпизодами из отечественной истории можно и на уроках математики, используя различные текстовые задачи исторического содержания, — отметили в администрации.

По словам представителей администрации, благодаря таким урокам и математика, и история становятся для детей понятнее и ближе. (вт)