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Ученики одной из школ Рязанского получили дипломы конференции «Шаг в будущее»
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Ученики одной из школ Рязанского получили дипломы конференции «Шаг в будущее» 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Воспитанники начальных классов школы №1421 в Рязанском районе стали дипломантами разных степеней на научно-практической конференции «Шаг в будущее». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Юные исследователи представили свои работы и обменялись мнениями по проблемным вопросам. Несмотря на свой небольшой возраст, все участники конференции выступили достойно. Диплом первой степени получила Серафима Кистень, дипломы второй степени — Екатерина Чухно и Влада Гаджиева, а диплом третьей степени — Захар Сысоев, — пояснил представитель школы.
Добавим, что школа №1421 расположена по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)
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