Ученики одной из школ Рязанского получили дипломы конференции «Шаг в будущее»

Воспитанники начальных классов школы №1421 в Рязанском районе стали дипломантами разных степеней на научно-практической конференции «Шаг в будущее». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Юные исследователи представили свои работы и обменялись мнениями по проблемным вопросам. Несмотря на свой небольшой возраст, все участники конференции выступили достойно. Диплом первой степени получила Серафима Кистень, дипломы второй степени — Екатерина Чухно и Влада Гаджиева, а диплом третьей степени — Захар Сысоев, — пояснил представитель школы.

Добавим, что школа №1421 расположена по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)