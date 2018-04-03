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Активисты Молодежной палаты Красносельского района расскажут школьникам о своем объединении
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Активисты Молодежной палаты Красносельского района расскажут школьникам о своем объединении 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Представители Молодежной палаты Красносельского района проведут встречи с учениками столичных школ, в рамках которых расскажут о целях и задачах своего объединения. Программа стартует 16 апреля.
— Мы расскажем о том, как можно вступить в наши ряды и зачем это нужно. Покажем, что молодые активисты тоже что-то могут изменять в лучшую сторону своими силами. Вместо того чтобы дома сидеть за компьютером, пусть занимаются чем-то действительно важным, — поделился Борис Лапыгин, председатель объединения.
Он отметил, что сейчас молодые парламентарии разрабатывают программу, которая смогла бы удивить и заинтересовать школьников.
Список учебных заведений, где пройдут встречи, на данный момент уточняется.
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