Активисты Молодежной палаты Красносельского района расскажут школьникам о своем объединении

Представители Молодежной палаты Красносельского района проведут встречи с учениками столичных школ, в рамках которых расскажут о целях и задачах своего объединения. Программа стартует 16 апреля.

— Мы расскажем о том, как можно вступить в наши ряды и зачем это нужно. Покажем, что молодые активисты тоже что-то могут изменять в лучшую сторону своими силами. Вместо того чтобы дома сидеть за компьютером, пусть занимаются чем-то действительно важным, — поделился Борис Лапыгин, председатель объединения.

Он отметил, что сейчас молодые парламентарии разрабатывают программу, которая смогла бы удивить и заинтересовать школьников.

Список учебных заведений, где пройдут встречи, на данный момент уточняется.