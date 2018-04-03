Нижегородка представляет регион на конкурсе «Педагогический дебют-2018»

Педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области , руководитель творческого объединения «Школа журналистики» Елена Голова представляет Нижегородскую область на очном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018», который проходит в Москве со 2 по 7 апреля 2018 года. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Елена Голова борется за победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». Участникам очного этапа предстоит презентовать свой опыт работы «У меня это хорошо получается», принять участие в конкурсных испытаниях «Публичное выступление», «Учебное занятие».

Справка

Участники конкурса — молодые педагоги, стаж которых не превышает пяти лет. С 2015 года конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».