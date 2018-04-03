Ещё
Нижегородка представляет регион на конкурсе «Педагогический дебют-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородка представляет регион на конкурсе «Педагогический дебют-2018» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области, руководитель творческого объединения «Школа журналистики» Елена Голова представляет Нижегородскую область на очном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018», который проходит в Москве со 2 по 7 апреля 2018 года. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Елена Голова борется за победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». Участникам очного этапа предстоит презентовать свой опыт работы «У меня это хорошо получается», принять участие в конкурсных испытаниях «Публичное выступление», «Учебное занятие».
Справка
Конкурс проводится с 2006 года Ассоциацией лучших школ под патронатом Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Участники конкурса — молодые педагоги, стаж которых не превышает пяти лет. С 2015 года конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».
Newsroom24: последние новости
Дмитрий Барыкин примет участие в торжественном открытии финала конкурса «Учитель года – 2018 города Нижнего Новгорода» Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях - Барыкин Нижегородские педагоги – одни из самых богатых в ПФО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот466
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией67
Малышева вызвала гнев телезрителей484
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина73
Путин упразднил посредничество в ЖКХ99
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение