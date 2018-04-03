Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников пройдут в школе №1411

Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В следующие выходные, 14 и 15 апреля, все желающие родители будущих первоклассников, а также их бабушки и дедушки смогут посетить наши мероприятия, которые пройдут в рамках дней открытых дверей, познакомиться с педагогами и задать им любые интересующие вопросы, — рассказали в администрации школы.

День открытых дверей в школьном здании по адресу: Северный бульвар, дом 11 пройдет 14 апреля, а на следующих день родителей будут ждать в здании на Алтуфьевском шоссе, дом 42Б. Начало всех мероприятий в 10.00. (вт)