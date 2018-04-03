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Министр образования прокомментировала идею об отмене ЕГЭ
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Министр образования прокомментировала идею об отмене ЕГЭ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) укрепляет единое образовательное пространство в РФ и обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны, при этом сам экзамен продолжает постоянно совершенствоваться, заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева, комментируя предложение президента Российской академии наук (РАН) об отмене ЕГЭ.
Ранее РБК сообщало, что президент РАН Александр Сергеев призвал отказаться от ЕГЭ.
"Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся. Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть", — приводятся в сообщении пресс-службы Минобрнауки слова Васильевой.
Она также подчеркнула, что ведомство и впредь будет следить за комфортным и объективным проведением экзаменов, усиливая работу по их совершенствованию.
"Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников", — цитируется в сообщении пресс-секретарь министра Андрей Емельянов.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Сейчас проходит досрочный период ЕГЭ этого года.
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