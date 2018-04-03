Министр образования прокомментировала идею об отмене ЕГЭ

"Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся. Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть", — приводятся в сообщении пресс-службы Минобрнауки слова Васильевой.

Она также подчеркнула, что ведомство и впредь будет следить за комфортным и объективным проведением экзаменов, усиливая работу по их совершенствованию.

"Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников", — цитируется в сообщении пресс-секретарь министра Андрей Емельянов

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Сейчас проходит досрочный период ЕГЭ этого года.