Школьницы из района Сокол приняли участие в студенческой конференции в НПО «Алмаз» 

Ученицы девятых классов школы №1384 имени Леманского района Сокол представили свой проект на межвузовской студенческой конференции «Научная сессия — современная радиоэлектроника».
— Наши воспитанницы Людмила Хиврич и Людмила Завадская выступили с проектом «Двигатель без выброса вещества», — уточнил представитель образовательного учреждения.
Мероприятие организовано давним партнером школы по образовательной деятельности — НПО «Алмаз». Участие в конференции приняли представители школ инженерно-технической направленности. (ео)