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Школьницы из района Сокол приняли участие в студенческой конференции в НПО «Алмаз»
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Школьницы из района Сокол приняли участие в студенческой конференции в НПО «Алмаз» 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученицы девятых классов школы №1384 имени Леманского района Сокол представили свой проект на межвузовской студенческой конференции «Научная сессия — современная радиоэлектроника».
— Наши воспитанницы Людмила Хиврич и Людмила Завадская выступили с проектом «Двигатель без выброса вещества», — уточнил представитель образовательного учреждения.
Мероприятие организовано давним партнером школы по образовательной деятельности — НПО «Алмаз». Участие в конференции приняли представители школ инженерно-технической направленности. (ео)
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