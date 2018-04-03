Жителям Дмитровского района расскажут, как достичь поставленных целей

В школе № 236 на Коровинском шоссе 4 апреля пройдет мастер-класс «От мечты к цели». Всех желающих научат правильно ставить перед собой цели и достигать их. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Согласно статистике, люди, которые умеют планировать, гораздо более успешны, чем остальные, — рассказал представитель администрации. — Екатерина Корниенко — эксперт в области обучения и развития — расскажет нашим гостям о том, как превратить мечту в цель и выстроить путь к ее достижению.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте школы № 236.

Мастер-класс пройдет в первом корпусе школы по адресу Коровинское шоссе, д. 24а. Начало в 17.00. (мю)