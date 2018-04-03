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48 педагогов участвуют в областном конкурсе профмастерства
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48 педагогов участвуют в областном конкурсе профмастерства 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Торжественное открытие областных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России — 2018», «Воспитатель года России — 2018», «Педагог-психолог России — 2018», «Сердце отдаю детям» и областного конкурса «Мастер года — 2018» состоялось в Пскове 3 апреля, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
«Эти конкурсы — важнейший элемент национальной системы учительского роста, один из серьезных этапов развития в творческой карьере педагога. Здесь вы делитесь своим опытом, и это также позволяет и дальше развивать систему педагогического образования региона. Мне хочется, чтобы по окончании конкурсов вы вернулись в свои образовательные организации со свежими впечатлениями и новым багажом знаний и умений», — сказал начальник главного государстченного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он пожелал конкурсантам успехов, творческих побед и традиционное «ни пуха ни пера».
В профессиональных конкурсах принимают участие 48 педагогических работников: учителя, воспитатели, педагоги-психологи, преподаватели дополнительного и профессионального образования из 14 муниципальных образований Псковской области. В течение трех дней они продемонстрируют свой талант, профессиональные знания и умения на конкурсных уроках, лекциях, презентациях и других мероприятиях с детьми, а также в мастер-классах и круглых столах. Участников будет оценивать высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли профессора и доценты Псковского государственного университета, сотрудники Псковского института повышения квалификации работников образования, образования области и опытные учителя региона.
Цель конкурсов профессионального мастерства — повышение престижа педагогической профессии, выявление новых имен талантливых педагогических работников, их поощрение и поддержка.
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