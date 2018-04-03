На обучающем семинаре учителя начальных классов школы № 1534 осваивали ресурсы МЭШ

Накануне на базе школьного отделения-2 школы № 1534 прошел обучающий семинар для учителей начальных классов с представителями компании Учи.ру на тему «Использование приложений в сценариях уроков в МЭШ (Московская электронная школа) на примере заданий Учи.ру».

Цель обучающего семинара состояла в том, чтобы ученикам всегда было интересно на уроках, а преподаваемые предметы усваивались максимально легко.

Учителя путешествовали по библиотеке МЭШ в новом разделе «Приложения», отбирали задания, необходимые для будущих уроков, добавляли в избранное, делились ссылками с коллегами. Каждый учитель выполнял сам те задачи, которые ставили лекторы.

Семинар прошел интересно и плодотворно, что еще раз доказывает: деятельностный метод — самый действенный. Сегодня такой же семинар организован уже на базе школьного отделения-4 для второй части учителей начальной школы.