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На обучающем семинаре учителя начальных классов школы № 1534 осваивали ресурсы МЭШ
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На обучающем семинаре учителя начальных классов школы № 1534 осваивали ресурсы МЭШ 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Накануне на базе школьного отделения-2 школы № 1534 прошел обучающий семинар для учителей начальных классов с представителями компании Учи.ру на тему «Использование приложений в сценариях уроков в МЭШ (Московская электронная школа) на примере заданий Учи.ру».
Цель обучающего семинара состояла в том, чтобы ученикам всегда было интересно на уроках, а преподаваемые предметы усваивались максимально легко.
Учителя путешествовали по библиотеке МЭШ в новом разделе «Приложения», отбирали задания, необходимые для будущих уроков, добавляли в избранное, делились ссылками с коллегами. Каждый учитель выполнял сам те задачи, которые ставили лекторы.
Семинар прошел интересно и плодотворно, что еще раз доказывает: деятельностный метод — самый действенный. Сегодня такой же семинар организован уже на базе школьного отделения-4 для второй части учителей начальной школы.
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