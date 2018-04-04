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День открытых дверей пройдет в музыкальной школе имени Свиридова на Стартовой улице
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День открытых дверей пройдет в музыкальной школе имени Свиридова на Стартовой улице 

Управа района Лосиноостровский 59 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
День открытых дверей состоится в Детской музыкальной школе имени Г. В. Свиридова на Стартовой улице 11 апреля. Об этом сообщили в администрации школы.
— День открытых дверей мы проводим в преддверии нового набора обучающихся, который стартует в середине месяца. Педагоги помогут определиться с выбором программы для ребенка, расскажут о процессе обучения, условиях зачисления, успехах наших воспитанников, — рассказали в учебном заведении.
Школа расположена по адресу Стартовая улица, 10. Начало Дня открытых дверей — в 18.00. Приглашаются все желающие, предварительной записи не требуется. (иб)
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