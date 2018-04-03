Ещё
Педагогам школы №1412 в Бибиреве рассказали о профилактике неинфекционных заболеваний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагогам школы №1412 в Бибиреве рассказали о профилактике неинфекционных заболеваний 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Информационно-коммуникационное мероприятие «Здоровая столица» для работников образовательной организации прошло в минувший вторник, 2 апреля, в школе № 1412. Об этом сообщили в администрации учебного учреждения.
— В рамках проекта для сотрудников школы был проведен лекторий по профилактике неинфекционных заболеваний. Перед учителями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник со структурированной информацией о снижении рисков развития неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов. Они также рассказали слушателям методы диагностики и лечения заболеваний, основных услугах городских медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний, — рассказали в администрации учреждения.
В конце мероприятия все участники получили информационные материалы проекта «Здоровая столица». (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Школьникам из Бибирева напомнили о правилах безопасности на дороге Второклассники из Бибирева побывали на экскурсии в пожарной части №59 Профориентационный урок по прикладной эстетике прошел в «Школе Глория»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот474
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией76
Малышева вызвала гнев телезрителей486
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина73
Путин упразднил посредничество в ЖКХ100
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение