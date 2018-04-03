Педагогам школы №1412 в Бибиреве рассказали о профилактике неинфекционных заболеваний

Информационно-коммуникационное мероприятие «Здоровая столица» для работников образовательной организации прошло в минувший вторник, 2 апреля, в школе № 1412. Об этом сообщили в администрации учебного учреждения.

— В рамках проекта для сотрудников школы был проведен лекторий по профилактике неинфекционных заболеваний. Перед учителями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник со структурированной информацией о снижении рисков развития неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов. Они также рассказали слушателям методы диагностики и лечения заболеваний, основных услугах городских медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний, — рассказали в администрации учреждения.

В конце мероприятия все участники получили информационные материалы проекта «Здоровая столица». (вт)