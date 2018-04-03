Бутовская воспитательница Людмила Казарян стала одной из лучших в России

У детсада «Карусель» при школе №1174 есть повод для гордости. Ведь одна из его работниц вошла в число лучших педагогов страны. Про успех Людмилы Казарян сообщил сайт школы №1174.

Воспитатель дошкольного отделения «Карусель» школы №1174 Людмила Казарян стала призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства воспитателей и педагогов дошкольных учреждений «Современный детский сад-2018». Для конкурса педагогом из Северного Бутова была подготовлена рабочая программа «Кардмейкинг», связанная с художественно-эстетическим развитием ребят. Напомним: словом «кардмейкинг» именуется ручное изготовление авторских открыток. Мы поздравляем Людмилу Казарян и желаем ей новых успехов! А дошколятам из «Карусели» желаем научиться делать яркие открытки и стать настоящими юными мастерами.