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Работу школьницы из Некрасовки «Память поколений» оценили на городском конкурсе
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Работу школьницы из Некрасовки «Память поколений» оценили на городском конкурсе 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Проект ученицы школы № 1366 района Некрасовка Веры Зюбановой «Память поколений» под руководством учителя истории и обществознания Ольги Беляевой стал призером конкурса «История моей семьи в истории России» на городском этапе.
— До победителя Вере не хватило совсем чуть-чуть — 0,6 балла. Тем не менее, с этим, очень хорошим показателем, работа Веры вышла на город, обойдя своих сверстников на межрайонном этапе, — пояснил один из педагогов школы.
Как рассказали в учреждении, день конкурса выпал на день рождения ученицы, поэтому все были уверены в успехе проекта. (вт)
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