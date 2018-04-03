Работу школьницы из Некрасовки «Память поколений» оценили на городском конкурсе

Проект ученицы школы № 1366 района Некрасовка Веры Зюбановой «Память поколений» под руководством учителя истории и обществознания Ольги Беляевой стал призером конкурса «История моей семьи в истории России » на городском этапе.

— До победителя Вере не хватило совсем чуть-чуть — 0,6 балла. Тем не менее, с этим, очень хорошим показателем, работа Веры вышла на город, обойдя своих сверстников на межрайонном этапе, — пояснил один из педагогов школы.

Как рассказали в учреждении, день конкурса выпал на день рождения ученицы, поэтому все были уверены в успехе проекта. (вт)