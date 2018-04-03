Ещё
Родители дошколят из Войковского присоединились к открытому уроку в школе №1250
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родители дошколят из Войковского присоединились к открытому уроку в школе №1250 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Открытые уроки для родителей обучающихся в группах дополнительного образования «Солнышко» прошли 27 и 29 марта в школе №1250 Войковского района. Как уточнил представитель школы, дети принимали активное участие в учебном процессе.
— Самое главное при подготовке ребенка к школе — сформировать у него желание учиться, — поделились организаторы занятия. — Внимание детей адекватно фокусировалось преподавателями, давалась возможность ответить каждому ребенку, учитывались психологические аспекты каждого учащегося. У детей правильно выстраивалась учебная деятельность, без агрессивной конкуренции, дружелюбно и свободно, что является заслугой педагогов.
Материал детям объясняли при помощи карточек, фотографий, презентаций, загадок и так далее.
(ео)
Управа района Войковский: последние новости
Флэшмоб познакомил жителей Войковского с возможностями проекта «Московская электронная школа» Подростки из Войковского попрактиковались в знании иностранных языков Жителям Войковского рассказали о возможностях «цифровой школы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот466
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией67
Малышева вызвала гнев телезрителей484
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина73
Путин упразднил посредничество в ЖКХ99
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение