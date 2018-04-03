Родители дошколят из Войковского присоединились к открытому уроку в школе №1250

Открытые уроки для родителей обучающихся в группах дополнительного образования «Солнышко» прошли 27 и 29 марта в школе №1250 Войковского района. Как уточнил представитель школы, дети принимали активное участие в учебном процессе.

— Самое главное при подготовке ребенка к школе — сформировать у него желание учиться, — поделились организаторы занятия. — Внимание детей адекватно фокусировалось преподавателями, давалась возможность ответить каждому ребенку, учитывались психологические аспекты каждого учащегося. У детей правильно выстраивалась учебная деятельность, без агрессивной конкуренции, дружелюбно и свободно, что является заслугой педагогов.

Материал детям объясняли при помощи карточек, фотографий, презентаций, загадок и так далее.

(ео)