Новый ФГОС по литературе позволит учителям формировать 30% программы самостоятельно

Новый образовательный стандарт по литературе позволит учителям формировать 30% программы самостоятельно в рамках вариативной ее части. Об этом в рамках пресс-конференции «Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе» сообщил профессор кафедры методики преподавания литературы Института филологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Сергей Зинин

«70% и 30%: 70% — обязательного содержания, 30% — вариативное содержание. С головой хватит любому учителю, чтобы творить и дополнять дополнительным содержанием. Для справки: во многих европейских странах не более 10% вариатива, там достаточно строго. Вот эта сбалансированность новой редакции стандарта дает возможность отрабатывать минимум, но и добавлять, стандарт это позволяет сделать», — сообщил С. Зинин.

Он также добавил, что программа обучения в 5-9 классах, согласно новым стандартам, включает в себя порядка 180 произведений, а не 235.

«Это количество не превышает того, что дети учили до сих пор. Во-первых, не 235, а 180 с небольшим там получается, это совсем другая цифра. Я не понимаю, зачем нужно пугать самих себя, задавая эти цифры. Из них 115 — это стихотворения», — отметил С. Зинин.