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Новый ФГОС по литературе позволит учителям формировать 30% программы самостоятельно
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Новый ФГОС по литературе позволит учителям формировать 30% программы самостоятельно 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Новый образовательный стандарт по литературе позволит учителям формировать 30% программы самостоятельно в рамках вариативной ее части. Об этом в рамках пресс-конференции «Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе» сообщил профессор кафедры методики преподавания литературы Института филологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Сергей Зинин.
«70% и 30%: 70% — обязательного содержания, 30% — вариативное содержание. С головой хватит любому учителю, чтобы творить и дополнять дополнительным содержанием. Для справки: во многих европейских странах не более 10% вариатива, там достаточно строго. Вот эта сбалансированность новой редакции стандарта дает возможность отрабатывать минимум, но и добавлять, стандарт это позволяет сделать», — сообщил С. Зинин.
Он также добавил, что программа обучения в 5-9 классах, согласно новым стандартам, включает в себя порядка 180 произведений, а не 235.
«Это количество не превышает того, что дети учили до сих пор. Во-первых, не 235, а 180 с небольшим там получается, это совсем другая цифра. Я не понимаю, зачем нужно пугать самих себя, задавая эти цифры. Из них 115 — это стихотворения», — отметил С. Зинин.
Ранее сообщалось, что подготовленные министерством образования изменения в образовательные стандарты в части преподавания школьной литературы вызвали неоднозначную реакцию в обществе, дискуссию в педагогических и академических кругах. Учителя литературы в открытом письме обратились к министерству образования и науки РФ с требованием не утверждать новый стандарт, по которому школьникам за пять лет придется изучить 235 произведений.
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