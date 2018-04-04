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Школа № 1799 объявила о сборе макулатуры
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Школа № 1799 объявила о сборе макулатуры 

Управа района Якиманка 57 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Среди учеников школы №1799 проводится конкурс по сбору макулатуры. Акция завершится 6 апреля.
Сдать ненужную бумагу могут ученики любых классов. Можно подключать на помощь друзей из других школ, родителей и соседей. Принимаются ветхие книги, использованные тетради и блокноты, журналы и газеты.
Пункты сбора находятся по адресам: Бродников переулок, дом 3, улица Донская, дом 21 и в здание, находящееся по улице Большая Ордынка, дом 15, перечислили на официальном сайте общеобразовательного учреждения.
Самым активным участникам вручат призы.
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