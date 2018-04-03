«Яндекс» научит создавать беспилотные автомобили

Компания «Яндекс» в рамках нового образовательного курса научит IT-специалистов создавать беспилотные автомобили, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В школе анализа данных появился курс Self-driving cars, который посвящен разработке программного обеспечения беспилотных автомобилей. Слушатели курса узнают, как устроена программная архитектура автомобиля и какие подходы в ней используются, а также попробуют свои силы в реальных проектах», — отмечается в материале.

Впервые «Яндекс» продемонстрировал прототип беспилотного автомобиля весной 2017 года. В феврале 2018 года его испытали на улицах города: поездка по заснеженной Москве прошла полностью в автоматическом режиме. Самое главное в беспилотнике — программное обеспечение, которое позволяет машине соблюдать правила, пропускать пешеходов и избегать аварий. Слушатели курса узнают, как автомобиль распознает объекты, предсказывает поведение других участников дорожного движения, принимает решения и просчитывает траекторию движения.

Набор в школу анализа данных откроется 5 апреля, заявку можно отправить до 10 мая. Для поступления необходимо пройти несколько этапов отбора: онлайн-тестирование и письменный экзамен по математике и программированию, а также собеседование с кураторами и преподавателями школы.

Школа анализа данных — это двухгодичная образовательная программа. Занятия ведут сотрудники «Яндекса», а также преподаватели российских и зарубежных университетов. Во время обучения или по его окончании студенты могут пройти стажировку в «Яндексе». Школа готовит квалифицированные кадры для IT-компаний и позволяет получить образование по тем разделам компьютерных наук, которые обычно не входят в программу университетов.