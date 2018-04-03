Школьники из Кузьминок снялись в телепередаче «Мы — грамотеи»

В воскресенье, 1 апреля, в эфире телеканала «Россия — Культура» транслировалась передача «Мы — грамотеи!» с участием разновозрастной команды учащихся школы № 825 района Кузьминки. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребята показали высокий уровень знаний по русскому языку и прекрасное чувство юмора. Также они рассказали о себе и своей школе, что особенно значимо в день рождения нашего учреждения, — отметил один из педагогов школы.

Напомним, что в интеллектуально-развлекательной программе «Мы — грамотеи!» две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются в знании русского языка. (вт)