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Школьники из Кузьминок снялись в телепередаче «Мы — грамотеи»
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Школьники из Кузьминок снялись в телепередаче «Мы — грамотеи» 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В воскресенье, 1 апреля, в эфире телеканала «Россия — Культура» транслировалась передача «Мы — грамотеи!» с участием разновозрастной команды учащихся школы № 825 района Кузьминки. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Ребята показали высокий уровень знаний по русскому языку и прекрасное чувство юмора. Также они рассказали о себе и своей школе, что особенно значимо в день рождения нашего учреждения, — отметил один из педагогов школы.
Напомним, что в интеллектуально-развлекательной программе «Мы — грамотеи!» две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются в знании русского языка. (вт)
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