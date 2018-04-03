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Юный математик из Кузьминок отличился на олимпиаде школьников
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Юный математик из Кузьминок отличился на олимпиаде школьников 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В четверг, 22 марта, учащиеся школы № 1208 приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Кирилл Разумовский — к вершинам знаний», которая проходила по адресу: ул. Народного ополчения, д. 38, корп. 2, стр. 2.
Олимпиаду провели в три этапа по предметам: математика, физика, химия и информатика. В мероприятии приняли участие 350 человек из 12 регионов Российской Федерации. По итогам олимпиады ученик 10 «А» класса, корпуса № 10 Петр Л. занял третье место по математике.
Школа № 1208 расположена по адресу: Зеленодольская улица, дом 33, корпус 3. (вт)
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