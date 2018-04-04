В престижных школах Ярославля установят турникеты

Об этом стало известно на рабочем совещании в мэрии во вторник, 3 апреля. Новые пропусные системы установят в школах №33 и 4. Чтобы попасть в здание, учащемуся нужно будет приложить персональную карту. Если его данные внесены в базу, то турникет откроется. На мобильный телефон родителей будет приходить смс, что ребенок пришел в школу или вышел из нее. Сейчас такая система работает только в школе №26 в Дзержинском районе.

Реализация проекта только в одном здании — 300 тысяч рублей. Деньги на его реализацию дадут благотворители. Попечительским советам предстоит собрать с родителей только 30-50 тысяч рублей. Депутатак муниципалитета Евгения Овод заострила внимание на «избранном подходе» к выбору школ для реализации проекта, поскольку сейчас даже не стоит вопрос возможного оснащения других учреждений города.

Системы появятся в двух школах с сентября этого года.