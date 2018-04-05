Учащиеся 19 столичных школ завоевали 44 диплома в финале Всероссийской олимпиады по химии

Учащиеся 19 столичных школ завоевали 44 диплома в финале Всероссийской олимпиады по химии, итоги которой подвели на торжественной церемонии закрытия, состоявшейся 4 апреля в Архангельске . Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Отмечается, что абсолютными победителями среди 10 и 11 классов стали москвичи. Всего на счету сборной семь дипломов победителей.

«Победителей и призеров регионального этапа подготовила 81 школа из 600, а на заключительном этапе — 19 школ. По итогам Всероссийской олимпиады семеро московских школьников стали кандидатами в сборную команду России на Международной химической олимпиаде и приглашены на летние тренировочные сборы. А шестеро из них представят Россию на Международной менделеевской олимпиаде, которая пройдет с 23 по 29 апреля в Минске », — говорится в сообщении.

На данный момент завершились финалы Всероссийской олимпиады школьников по четырем предметам: астрономии, праву, французскому языку и химии. Московские школьники завоевали 179 дипломов (по сравнению со 143 по этим же предметам в прошлом году).