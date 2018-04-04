Московские школьники получили больше половины дипломов на Всероссийской олимпиаде по праву

Школьники столицы завоевали больше половины дипломов в финале Всероссийской олимпиады по праву, стало известно 3 апреля.

— География побед теперь охватывает всю Москву, — подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Столичные школьники заслужили 72 диплома из 143. Как сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы, первые места заняли 13 человек.

Так же были организованны олимпиады по праву, астрономии и французскому языку. В них поучаствовали ученики 4-11 классов из 64 столичных школ.