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Московские школьники получили больше половины дипломов на Всероссийской олимпиаде по праву
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Московские школьники получили больше половины дипломов на Всероссийской олимпиаде по праву 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Школьники столицы завоевали больше половины дипломов в финале Всероссийской олимпиады по праву, стало известно 3 апреля.
— География побед теперь охватывает всю Москву, — подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Столичные школьники заслужили 72 диплома из 143. Как сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы, первые места заняли 13 человек.
Так же были организованны олимпиады по праву, астрономии и французскому языку. В них поучаствовали ученики 4-11 классов из 64 столичных школ.
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