Первоклашки из Алтуфьева попрощались с азбукой

В пятницу, 30 марта, в школе №1370 Алтуфьевского района для учеников первых классов состоялся праздник — «Прощание с азбукой». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Много препятствий и испытаний встретилось ученикам на пути прощания с азбукой. Они должны были доказать, что многому научились и готовы изучать литературное чтение. Азбука и Нехочуха — долго проверяли ребят, давая сложные задания, но первоклашки достойно справились со всеми предложенными заданиям. В конце праздника их ждали памятные сувениры», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)