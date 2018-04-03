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Первоклашки из Алтуфьева попрощались с азбукой
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Первоклашки из Алтуфьева попрощались с азбукой 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В пятницу, 30 марта, в школе №1370 Алтуфьевского района для учеников первых классов состоялся праздник — «Прощание с азбукой». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Много препятствий и испытаний встретилось ученикам на пути прощания с азбукой. Они должны были доказать, что многому научились и готовы изучать литературное чтение. Азбука и Нехочуха — долго проверяли ребят, давая сложные задания, но первоклашки достойно справились со всеми предложенными заданиям. В конце праздника их ждали памятные сувениры», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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