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В Восточном Дегунине родителей выпускников подготовят к ГИА
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В Восточном Дегунине родителей выпускников подготовят к ГИА 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во вторник, 24 апреля, в школе № 1794 Восточного Дегунина откроется лекторий для родителей выпускников «Важные вопросы государственной итоговой аттестации». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На лекции расскажут все, что необходимо знать о правилах проведения государственной итоговой аттестации, в том числе о подаче апелляции и щадящем режиме, — поделился сотрудник администрации. — Кроме того, в программе предусмотрен тренинг «Как справиться со стрессом на экзамене», который может быть полезен не только ученикам, но и родителям.
Он также добавил, что в конце встречи перед родителями выступит директор школы Александр Чуфистов. После официальной части он ответит на вопросы присутствующих.
Слушателей будут ждать к 19.00 по адресу Керамический проезд, д. 47а. (мю)
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