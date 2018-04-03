В Восточном Дегунине родителей выпускников подготовят к ГИА

Во вторник, 24 апреля, в школе № 1794 Восточного Дегунина откроется лекторий для родителей выпускников «Важные вопросы государственной итоговой аттестации». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На лекции расскажут все, что необходимо знать о правилах проведения государственной итоговой аттестации, в том числе о подаче апелляции и щадящем режиме, — поделился сотрудник администрации. — Кроме того, в программе предусмотрен тренинг «Как справиться со стрессом на экзамене», который может быть полезен не только ученикам, но и родителям.

Он также добавил, что в конце встречи перед родителями выступит директор школы Александр Чуфистов. После официальной части он ответит на вопросы присутствующих.

Слушателей будут ждать к 19.00 по адресу Керамический проезд, д. 47а. (мю)