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Весенний праздник отметили в школе № 1205
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Весенний праздник отметили в школе № 1205 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В отделении «Начало» школы № 1205 состоялся замечательный весенний праздник «Солнечный зайчик», на котором любой ученик начальной школы смог продемонстрировать свои таланты.
Сначала школьники прошли отборы в своих классах, а финальные четыре конкурсных тура уже оценивало компетентное жюри. Итогом конкурса стал гала-концерт. Каждый участник показал самые яркие выступления перед полным залом — друзья, родители, близкие, учителя — все пришли поддержать и порадоваться школьников.
Зрители увидели гимнастические, вокальные, танцевальные и музыкальные номера. «Было очень приятно осознавать, что наша школа и каждый ее класс буквально наполнен талантами! Как здорово, что многие ребята серьезно увлечены разными видами искусства и спорта. Поздравляем всех и выражаем благодарность участникам и организаторам этого волшебного весеннего праздника», — передает пресс-служба школы Черемушек.
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