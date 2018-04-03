Весенний праздник отметили в школе № 1205

В отделении «Начало» школы № 1205 состоялся замечательный весенний праздник «Солнечный зайчик», на котором любой ученик начальной школы смог продемонстрировать свои таланты.

Сначала школьники прошли отборы в своих классах, а финальные четыре конкурсных тура уже оценивало компетентное жюри. Итогом конкурса стал гала-концерт. Каждый участник показал самые яркие выступления перед полным залом — друзья, родители, близкие, учителя — все пришли поддержать и порадоваться школьников.