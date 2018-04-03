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Елена Голова будет бороться за победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»
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Елена Голова будет бороться за победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области, руководитель творческого объединения «Школа журналистики» Елена Голова представляет Нижегородскую область на очном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018», который проходит в Москве со 2 по 7 апреля 2018 года.
Елена Голова борется за победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». Участникам очного этапа предстоит презентовать свой опыт работы «У меня это хорошо получается», принять участие в конкурсных испытаниях «Публичное выступление», «Учебное занятие».
Справка.
Конкурс проводится с 2006 года Ассоциацией лучших школ под патронатом Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Участники конкурса — молодые педагоги, стаж которых не превышает пяти лет. С 2015 года конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».
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