Президент Московской школы управления «Сколково» выступил с лекцией в Воронежском опорном университете

Андрей Шаронов объяснил, зачем в современном мире человек должен непрерывно учиться. Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов посетил Воронеж в понедельник, 2 апреля. Он встретился с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым . Темой обсуждения стала возможность обучения представителей региональной и муниципальной власти по программам Московской школы управления. А в инновационном бизнес-инкубаторе Воронежского опорного университета прошла открытая лекция Андрея Шаронова «Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас». Среди слушателей — руководители областного уровня, представители администраций муниципальных районов области, члены Молодежного правительства и представители Воронежского опорного университета.

— Я буду говорить о том, как каждый из нас реагирует на нестабильный, сложный мир, и на сколько мы адекватны в этом быстро меняющемся мире. «Я:2.0» — это лучшая версия каждого. Я буду говорить о том, как среда влияет на нас, на наше здоровье, на профессиональную и социальную активность, и какую роль играет в этом обучение. Но не то обучение, которое каждый из нас получил в школе или получает сейчас, а то, которое мы получаем во взрослом возрасте, в широком смысле этого слова, — пояснил Андрей Шаронов.

Речь шла о различных аспектах личностного роста. Президент Московской школы управления «Сколково» рассказал, что в современном мире человеку приходится непрерывно учиться. Андрей Шаронов подчеркнул, что результат любой деятельности складывается из четырех видов энергии: физической, эмоциональной, ментальной и духовной. При этом он особо подчеркнул важность сна и активного образа жизни, а именно занятий спортом. Самые тяжёлые задачи, которые требуют максимальных нагрузок, Андрей Шаронов рекомендовал решать утром — в первые 1,5 часа после сна. Работу мозга в это время специалисты называют самой эффективной.

В завершение встречи Президент Московской школы управления «Сколково» рассказал об основных сожалениях людей незадолго до смерти. В числе пяти главных — сожаление, что боялись быть счастливыми, мало проводили времени с друзьями, слишком много работали, скрывали собственные эмоции и прожили жизнь не так, как хотели сами. Ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный от имени всех слушателей поблагодарил Андрея Шаронова за интересную и очень полезную лекцию.