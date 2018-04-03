В каких автошколах Пензы успешнее сдают на права?

Пензенская Госавтоинспекция определила автошколы областного центра, в которых самый высокий процент сдачи экзаменов с первого раза в минувшем году.

По статистике пресс-службы УГИБДД, обнародовавшей отчет на своем официальном сайте, в Пензе функционируют 16 школ, после обучения в котопых можно получить права. Перейдем к конкретным примерам. Оказалось, что самый высокий процент сдачи экзамена по теории с первого раза — в автошколе «Дельфин» (96%), самый низкий — в школе ДОССАФ на ул. Ставского (57%).

Что касается практики, то лучший результат по езде на площадке показали будущие водители из автошколы «Успех» (87%), однако с заданием по езде в городе лучше справились ученики «Автомобилиста» (66,8%).

Добавим, что в прошлом году были внесены коррективы в правила сдачи экзаменов в автошколах. На теоретическом экзамене можно сделать только одну или две ошибки в разных блоках вопросов из 20. За каждый неправильный ответ даются по пять задач, в решении которых уже нельзя отвечать неверно. При сдаче автодрома добавили новые испытательные упражнения, а также ввели временные ограничения. Из-за этого уменьшилось число людей, сдавших на права с первого раза, пишет ИА «Пенза-Пресс».