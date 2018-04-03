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Волгоградские студенты сразятся на Кубке меломанов
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Волгоградские студенты сразятся на Кубке меломанов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Музыкальный кубок Meloman Cup состоится 6 апреля в Волгоградском государственном институте искусств и культуры.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, игровая программа состоит из шести конкурсов по типу популярных телепередач «Студия Союз», «Импровизация» и других.
Впервые соревноваться будут не только команды ВГИИКа, но и студенты из других вузов и средне-специальных учебных заведений города.
Заявки на участие принимаются до 3 апреля. С положением Кубка и формой заявки можно ознакомиться здесь.
Начало мероприятия в 16-00.
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