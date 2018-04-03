В школе в Кирове провели эвакуацию из-за загоревшейся сушилки для рук 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 3 апр — РИА Новости. Около 800 человек было эвакуировано из одной из кировских школ во вторник, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Кировской области.
Возгорание в туалете на втором этаже школы произошло в 10:58. В результате сгорел электросушитель, закоптились потолок, стены на площади 2 квадратных метра.
"В школе сразу же сработала пожарная сигнализация. Детей организованно вывели из здания, всего было эвакуировано около 800 человек. Все было сделано очень четко. Огонь еще до прибытия пожарных погасил работник школы с помощью огнетушителя", — рассказали в региональном управлении МЧС.