В школе в Кирове провели эвакуацию из-за загоревшейся сушилки для рук

Возгорание в туалете на втором этаже школы произошло в 10:58. В результате сгорел электросушитель, закоптились потолок, стены на площади 2 квадратных метра.

"В школе сразу же сработала пожарная сигнализация. Детей организованно вывели из здания, всего было эвакуировано около 800 человек. Все было сделано очень четко. Огонь еще до прибытия пожарных погасил работник школы с помощью огнетушителя", — рассказали в региональном управлении МЧС.