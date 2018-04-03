В школе № 17 прошел фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный День поэзии 21 марта ежегодно.

С тех пор в дошкольном отделении школы № 17 района Коньково ЮЗАО этот фестиваль проводится каждый год. День поэзии проводится преподавателями с целью воспитания у детей любви к поэзии, ознакомления с поэтическими произведениями, развития умений воспринимать и выразительно воспроизводить стихотворения. В дошкольных отделениях учебного заведения в этом году прошли конкурсы чтецов на тему «Весна, Дружба, Родина» и литературные гостиные.