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Воспитанники Политехнического колледжа имени Годовикова научили школьников запускать дроны
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Воспитанники Политехнического колледжа имени Годовикова научили школьников запускать дроны 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Политехнический колледж имени Годовикова, расположенный в Войковском, принял участие в ярмарке «День карьеры» на базе школы №1551.
— На мероприятии колледж представил все специальности, по которым идет подготовка студентов. Школьникам рассказали о правилах приема в колледж, днях открытых дверей, также ребята получили ответы на все интересующие вопросы.
Студент колледжа имени Годовикова Артем Левченко также провел мастер-класс «Беспилотная авиационная система» для всех присутствующих. В ходе урока ребята познакомились со специальностью «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», узнали множество интересных подробностей о беспилотных летательных аппаратах, а также смогли попробовать свои силы в запуске дрона. (ео)
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