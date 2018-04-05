Воспитанники Политехнического колледжа имени Годовикова научили школьников запускать дроны

Политехнический колледж имени Годовикова, расположенный в Войковском, принял участие в ярмарке «День карьеры» на базе школы №1551.

— На мероприятии колледж представил все специальности, по которым идет подготовка студентов. Школьникам рассказали о правилах приема в колледж, днях открытых дверей, также ребята получили ответы на все интересующие вопросы.

Студент колледжа имени Годовикова Артем Левченко также провел мастер-класс «Беспилотная авиационная система» для всех присутствующих. В ходе урока ребята познакомились со специальностью «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», узнали множество интересных подробностей о беспилотных летательных аппаратах, а также смогли попробовать свои силы в запуске дрона. (ео)