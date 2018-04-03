Школьники из Бибирева успешно защитили свои проекты на конкурсе «История моей семьи в истории России — 2018»

Ученики начальных классов корпуса № 11 «Школы Глория» успешно защитили свои проекты на городском этапе конкурса «История моей семьи в истории России — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ученик 2 «Р» класса Артем Л. стал победителем конкурса, а ученица 3 «Р» класса Марина В. — призером. Артем защитил проект «Прабабушка — мой герой в истории страны», а Марина представила работу «Наша семья — наша победа».

Отметим, городской конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» проводится в рамках фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство — 2018». В конкурсе принимали участие школьники из образовательных учреждений, подведомственных столичному Департаменту образования. (вт)