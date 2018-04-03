Будущие инженеры и конструкторы из Отрадного вновь побывали в технопарке «Калибр»

В технопарке «Калибр», расположенном в районе Останкинский, в минувшие выходные побывали ученики 7 «К» класса школы № 950. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Семиклассники посетили технопарк в рамках трехстороннего соглашения с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева, ООО «Калибр» и школой, а также в рамках проекта столичного Департамента образования «Субботы московского школьника — IT-субботы» для формирования IT-компетенций. В технопарке ребята приняли участие в мастер-классе по 3D-моделированию, виртуальной и дополненной реальности, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что занятия в технопарках развивают у ребят практические инженерные и конструкторские навыки: они учатся работать на современном оборудовании, получают знания и навыки научно-технических и инженерных профессий. (вт)