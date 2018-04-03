Стойленский ГОК организовал экскурсию в технопарк для школьников

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал для старооскольских школьников поездку в детский технопарк «Кванториум», расположенный в Воронеже. Участниками экскурсии стали 42 победителя конкурса-викторины «С нас начинается металлургия», инициатором которой выступил комбинат.

«Наряду с различными учебными программами, которые организует Стойленский ГОК для школьников, мы проводим познавательные мероприятия. Это экскурсии на предприятие, различные конкурсы и викторины, поездки в технические центры. Все это направлено на то, чтобы сориентировать ребят на выбор технических специальностей, вытребованных на Стойленском ГОКе», — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Стойленский ГОК проводит активную профориентационную работу совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа. В подшефной школе работает «Класс Стойленского ГОКа», на базе Старооскольского технологического института НИТУ МИСиС создана «Школа юного горняка», в рамках которых ученики не только получают углубленные знания по физике и математике, но и осваивают предметы, ориентированные на горнорудные специальности.

О том, как проходила экскурсия в технопарке, смотрите в нашем видео.

Центр инженерных компетенций для детей и молодежи «Кванториум» открылся в Воронеже в 2017 году. Здесь школьники под руководством наставников знакомятся с техническими компетенциями. Они создают модели роботов, учатся программированию, воплощают в жизнь различные проекты.