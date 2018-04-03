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В Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Гордость отечественного образования»
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В Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Гордость отечественного образования» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость отечественного образования» стартовал в РФ. Как сообщают организаторы, цель — выявить лучшие образовательные организации страны на основе многоцелевого комплексного анализа.
В частности, по результатам будут определены 700 лучших организаций дошкольного образования (детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста), 700 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев), 300 лучших организаций дополнительного образования, 50 лучших учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 50 лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 100 лучших организаций среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, училища и другие ССУЗы), 50 лучших учреждений высшего образования (университеты, академии, институты и другие ВУЗы).
В ходе смотра будут оцениваться результаты работы внешних групп, данные органов власти, Рособрнадзора, голосования пользователей (родителей, студентов, работников).
Смотр-конкурс проводится в рамках одного заочного этапа с 30 марта по 25 мая 2018 года в формате открытой публичной интернет-площадки на сайте http://1эксперты.рф.
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