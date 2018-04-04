Ещё
Второклассники из школы № 1101 получили награду на сцене Концертного зала Московского Дворца пионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второклассники из школы № 1101 получили награду на сцене Концертного зала Московского Дворца пионеров 

Наш Теплый стан 46 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
В Московском Дворце пионеров началась юбилейная 75-я городская Неделя детской книги «Именины книжки детской» и городской литературный фестиваль «Лоцманы книжных морей».
Городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» — удивительное путешествие в Страну приключений и фантастики! Игра получается командная, книг очень много, одному их тяжело прочитать, а в команде кто-то читал одну книгу, кто-то другую и получается, что команда отвечает на все вопросы.
Команда читающих второклассников школы № 1101 совершила это удивительное путешествие. Ребята правильно ответили на все вопросы, выполнили задания и получили награду на сцене Концертного зала Дворца пионеров.
Наш Теплый стан: последние новости
В школе № 109 прошла неделя русского языка и литературы В школе № 1507 состоялся фестиваль талантов Юная художница из школы № 51 победила в Олимпиаде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе290
Украине «перекроют» Керченский пролив798
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»170
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США24
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение