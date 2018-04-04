Второклассники из школы № 1101 получили награду на сцене Концертного зала Московского Дворца пионеров

В Московском Дворце пионеров началась юбилейная 75-я городская Неделя детской книги «Именины книжки детской» и городской литературный фестиваль «Лоцманы книжных морей».

Городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» — удивительное путешествие в Страну приключений и фантастики! Игра получается командная, книг очень много, одному их тяжело прочитать, а в команде кто-то читал одну книгу, кто-то другую и получается, что команда отвечает на все вопросы.

Команда читающих второклассников школы № 1101 совершила это удивительное путешествие. Ребята правильно ответили на все вопросы, выполнили задания и получили награду на сцене Концертного зала Дворца пионеров.